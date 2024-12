La RAE se manifiesta en contra del lenguaje inclusivo y el uso de ‘elle’, ‘todxs’ y ‘nosotrxs’

De la misma forma, otra usuaria consultó si era correcto eso de estar usando ‘elle’, ‘todxs’, ‘nosotrxs’, etc. En este caso, la institución no dudó en contestar: “La forma ‘elle’ y las terminaciones en ‘-e’ en voces con flexión ‘-o/-a’ son recursos facticios promovidos en ciertos ámbitos para referirse a quienes no se identifican con ninguno de los géneros del par binario, pero su uso no está generalizado ni asentado”.