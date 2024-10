Profesor carga a estudiante lastimada para que resuelva su examen de admisión

Cabe resaltar que no solo el estudiante lesionado estuvo cerca de perderse la prueba, sino también otros 55 jóvenes fueron afectados con el retraso del bus que los transportaba. Por lo que, al bajar del vehículo todos corrieron, menos Leandra, quien por su lesión, casi no podía caminar.

Al ver esto, uno de los docentes, identificado como José Francisco do Nascimento, no dudo en cargar a la joven y llevarla entre sus brazos a la puerta de la casa de estudios, mientras algunos sorprendidos asistentes tomaban fotos del momento.

"En ese momento, lo que me vino a la mente fue que no podía dejar a ninguno de ellos atrás. Esto me motivó a tener una actitud positiva y, literalmente, llevar a Leandra en mis brazos", reveló el docente a la cadena TV Mares