TikTok: papá no quería un perro en casa y ahora lo engríe como un hijo

El dueño de la casa no se vio nada incómodo con su mascota, pues esta se ganó el cariño de su amo. Tras lo sucedido, los internautas se mostraron sorprendidos por la reacción del señor, pues indicaron que se sienten felices al ver que estas mascotas son queridos en sus hogares.

"Me pone muy feliz ver que hay perritos que son muy queridos en sus hogares", sostuvo una de las tantas usuarias de TikTok en la caja de comentarios del video viral .

“El aguacate, así como la uva, los cítricos, etc, son tóxicos, pero si se le da en abundancia, un poco para la hiel no lo va a matar excepto el chocolate”, “Los perros no pueden comer aguacate”, fueron algunos comentarios en TikTok.