Viral: con serenata incluida, joven va a night club a pedirle perdón a su "novia"

La aplicación de TikTok es hogar de los videos más insólitos de todo internet porque hay desde comedia hasta metrajes realmente curiosos que no se ven con normalidad. En esta ocasión te traemos la historia de un hombre que llevó serenata a un night club para recuperar el perdón de su amada , quien laboraba en el lugar.

Dicen que el corazón no entiende de razones, por ello un sujeto no dudó en intentar conseguir el perdón de su novia y fue al club nocturno en el que la fémina trabaja. El usuario juanar707 subió el famoso clip a TikTok, en donde se aprecia cómo el sujeto en cuestión llega al establecimiento con flores , un oso de peluche en mano y acompañado de serenata .

Sin embargo, el hombre enamorado no se rindió y le siguió tocando la puerta mientras hacía expresiones de dolor. De pronto, la fémina vuelve a abrir pero esta vez no sale y parece que le dice algo desde el fondo de su habitación, pero las palabras no parecen alentadoras debido a que nuestro protagonista únicamente se deprime más.