TikTok: niño vive las canciones de Bryan Arámbulo y se vuelve viral en redes

Un fan más. En TikTok se ha vuelto viral una curiosa escena que protagonizó un niño en un concierto de Bryan Arámbulo . ¿Se quedó dormido o no le gustó el show que ofreció? Ninguna de las anteriores. Es más, el menor se emocionó tanto que cantó sus éxitos musicales.

En menos de una semana, el clip suma 912 mil vistas y 30 mil 'likes' en la plataforma de TikTok. Usuarios no tardaron en reaccionar a las imágenes y comentaron sobre lo sucedido.

"Yo a edad me quedaba dormido en las sillas", "No lo juzguen, quizás era su sueño", "Me imagino que también se sabrá el abecedario", son algunos de los comentarios que se leen. La comunidad estuvo divida y ello generó que el video se viralice en internet.