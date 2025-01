TikTok: Jóvenes orquestan una fiesta 'emo' al puro estilo de muñequeras y ropa negra

Desde TikTok , un nuevo video viral mostró cómo decenas de jóvenes visten a la ' moda emo ' y asisten a una fiesta temática para lucir su forma de ser y vestimenta. La ocasión no tardó en hacerse viral por redes sociales y referenciar a los años 2009 dónde dicha moda llegó a su clímax.

El clip llegó a casi 75 mil reacciones y más de mil comentarios que mencionan que el tiempo de los emos aún no ha acabado: "Parece asilo, pero me encanta", "Me preocupa, falta faras, floggers, y presencia de emo neopunks", "Regrésenme al 2009", "Nunca encajaré, mientras todos eran emos, punk y darks, y era hippie", son algunos comentarios del post.