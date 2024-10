Tinder: Ucranianas afirman que militares rusos les dan "match"

En pleno conflicto bélico entre Rusia y Ucrania , soldados mujeres de Kiev han afirmado que soldados rusos le dirigen "match" en Tinder , conocida aplicación para encontrar pareja . El hecho no tardó en generar revuelo en internet.

Como se sabe, la nación dirigida por Vladimir Putin inició una invasión en territorio vecino , por lo que Ucrania salió con toda su Armada y en estos momentos el mundo entero se encuentra en tensión por lo que podría ocurrir si esta lucha no termina pronto.

Sin embargo, según los testimonios de unas ucranianas al diario The Sun, los soldados rusos no estarían 100% enfocados en la guerra y es que algunos incluso tienen fe en encontrar el amor. Por ello, algunos de ellos no dudaron en utilizar Tinder durante su rato libre.