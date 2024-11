Se puso la camiseta de la 'bicolor', pero no para alentar sino para robar

Hoy todos se ponen la camiseta de la Selección Peruana para alentar desde donde se encuentren a la Blanquirroja que se encuentra en Montevideo. Sin embargo; no siempre lo hacen para un bien común , pues un sujeto 'vestido de hincha' utilizó la 'piel' roja y blanca para asaltar en San Juan de Lurigancho .

La agraviada no opuso resistencia y dejó que se lleve su celular y cartera. “Ya estamos a diario los robos aquí en mototaxi, moto lineal a cualquier hora. Esta es tierra de nadie. Estamos cansados que esto suceda todos los días. Ayer robaron a una señora. Yo también he sido víctima porque robaron algunas autopartes de mi carro”, comentó un antes las cámaras de Panamericana.

“La verdad que no sabemos si realmente son peruanos o de otro país, pero la delincuencia ha rebasado todo. La Policía realmente no se da abasto y la seguridad ciudadana no se ve por acá”, añadió.