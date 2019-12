Conoce el Top 7 de las mejores series del 2019 [VIDEO]

Estamos a menos de una semana para ingresar al 2020, sin embargo, el 2019 fue un estupendo año para la industria cinematográfica. Tras el mediático desenlace de 'Game of Thrones', producciones como 'Stranger Things', 'Chernobyl', 'Sex Education' y 'La Casa de Papel' luchan por el trono de la serie.

Asimismo, la oferta se está multiplicando producto a los servicios de streaming y los contenidos continúan aumentado de calidad. Mientras los canales de televisión sufren un descenso de audiencias, las plataformas de videos en línea se llevan toda nuestra atención.

Ante ello, en Libero.pe hemos elaborado el Top 7 de las mejores series de 2019. Y, como corresponde, toca repasar nuestro esperado ránking. Comedia, ciencia ficción, thriller y reconstrucción histórica colaboran en una lista que puede servir para mostrar la diversidad de géneros. ¡Hay para elegir!

Netflix arrancó el 2019 con otra comedia británica sobre un estudiante con traumas sexuales por culpa de la relación que sostiene con su madre, una terapeuta de parejas. El éxito de 'Sex Education' está ligado por su manera de retratar los diferentes temas relacionados al sexo. La temporada 1 superó los 40 millones de vistas. La segunda entrega se estrenará en enero de 2020.

Get in losers, the new term is starting. Sex Education s2 streaming 17 January 2020. pic.twitter.com/itDARGz5ba