Disney Plus: anuncian el lanzamiento de 10 nuevas series de Star Wars y otras 10 de Marvel

En el marco del Investor Day celebrado este jueves, Disney sorprendió a sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de 10 nuevas series de sus universos de Star Wars y de Marvel, respectivamente, en su plataforma de Disney Plus.

Durante dicho evento, Disney anunció que hubo más de 86 millones de suscriptores en este primer mes de Disney Plus, sobrepasando las expectativas que se tenían. Así, dio a conocer que su catálogo se ampliará en dos de sus franquicias más destacadas.

La compañía no quiso precisar qué producciones serán las elegidas, pero del lado de Marvel se espera que incluya series previamente anunciadas, como es el caso de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel.

Además, del lado de Star Wars, se espera que se incluya dentro de este anuncio a las producciones que expandirán más lo que sabemos sobre los personajes de Obi-Wan Kenobi y del Capitán Cassian Andor.

Es importante recordar que entre sus producciones banderas de ambas franquicias, Disney Plus posee The Mandalorian (Star Wars), mientras que en la actualidad ofrece la mayoría de películas del UCM (salvo las de Spiderman y The Incredible Hulk).

Otras novedades en Disney Plus

Cabe señalar que Disney también anunció que, en los próximos años, se verán 15 producciones live-action, así como películas de Disney Animation y Pixar que serán estrenadas directamente en el streaming.

Además, Disney dejó claro que buscará impulsar más los estrenos mensuales de series en Disney Plus, ello con el fin de fortalecer frente a competidores como Netflix, Amazon Prime o HBO GO.