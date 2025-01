John Wick - The Continental: ¿Qué sabemos de la serie precuela de la saga?

En los últimos años, la trilogía de John Wick se convirtió en la favorita de los fanáticos del cine. Recientemente, los productores de la cinta han anunciado que expandirán el universo del icónico personaje interpretado por Keanu Reeves, y lo harán con The Continental, la historia del hotel de mafiosos que ayudan o quieren matar al 'Hombre de la bolsa' o 'Baba Yaga'.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el director y productor ejecutivo de The Continental será Albert Hughes para el primer y tercer episodio; sin embargo, hasta el momento no se conoce al encargado de dirigir el segundo capítulo.