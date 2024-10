Spider Man No Way Home: Cuándo comienza la preventa en Perú

Spider-Man No Way Home en Perú es una de las películas más esperadas por los fanáticos del Peter Parker, ya que esperan que Tom Holland sea acompañado por Tobey Maguirre y Andrew Garfield .

No obstante, hasta el momento solo se ha confirmado la participación del 'Duende verde', 'Doctor Octopus', 'Hombre de arena', Lagarto' y 'Electro' como los principales villanos de la película, dando inicio al multiverso.

Último póster oficial de Spider-Man: No Way Home. Foto: Sony Pictures

Hasta la fecha no se ha comunicado el precio oficial de la preventa para ver Spider-Man No Way Home en Perú, pero se estima que podría costar 21 soles. Se espera un comunicado en las plataforma de los cines para adquirir los boletos de forma presencial o virtual.