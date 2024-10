Spider Man No Way Home: mira el nuevo spot de TV de la película - VIDEO

A unas cuantas semanas del estreno mundial de Spider Man No Way Home en salas de cine. Se acaba de compartir el nuevo spot de televisión con nuevas imágenes de la esperada película del héroe arácnido.

En el video que no dura más de 30 segundos, se puede ver a Electro , uno de los villanos que aparecerá en el film a estrenarse. Como se sabe el personaje será interpretado por Jamie Fox y algunos fanáticos de Peter Parker han dado su visto bueno al nuevo diseño del malvado.

