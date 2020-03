COI decidirá en un mes si aplaza Tokio 2020 debido al coronavirus

El Comité Olímpico Internacional, a través de su presidente Thomas Bach, anunció en un comunicado que dentro de un mes tomará una decisión final sobre si los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen o se hace un cambio en las fechas del evento.

El brote de coronavirus ha interrumpido los eventos deportivos en todo el mundo, pero Japón ha sido firme en decir que los Juegos continuarán. La situación provocó que Estados Unidos y España pidieran la suspensión del evento.

Está previsto que los Juegos Olímpicos se disputen del 24 de julio al 9 de agosto, seguidos dos semanas después por los Juegos Paralímpicos, del 25 de agosto al 9 de septiembre.

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG