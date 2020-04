Ariana Orrego: "Postergación de Tokio 2020 me ayudará a prepararme como yo quiero"

Ariana Orrego, gimnasta peruana que clasificó a Tokio 2020, afirmó que ya tenía todo planificado con su equipo de trabajo para su participación en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, saludó que el evento sea postergado para proteger la salud de todos.

"Teníamos todo planificado para Tokio 2020 pero en este momento la salud es lo primero y que pase todo esto es lo principal. No he podido entrenar como he querido por la cuarentena, creo que esta postergación de los Juegos Olímpicos fue una buena decisión porque ahora me voy a preparar como quiero", declaró la gimnasta en radio Ovación.

Ariana Orrego contó que iba a participar en unos torneos en Europa como preparación a Tokio 2020 pero todo quedó cancelado por el coronavirus.

"Cuando acabe todo esto tendré que sentarme con mis entrenadores para ver cómo se darán las cosas", reconoció la deportista peruana.

Orrego está en la lista de los 17 atletas nacionales que ya consiguieron el cupo para los Juegos Olímpicos.