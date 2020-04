Integrante de la organización puso en duda que los Juegos Olímpicos de Tokio se realicen en 2021

La propagación del coronavirus en todo el mundo obligó al comité Organizador de Tokio 2020 tomar la decisión de suspender el evento ante la atenta mirada de todos los deportistas, quienes, en su mayoría, estuvieron de acuerdo con ello.

Según lo estipulado cuando se anunció la suspensión, los Juegos Olímpicos ahora se realizarán en el 2021 pero uno de los organizadores reveló en una entrevista que eso no es seguro.

Toshiro Muto, CEO de Tokio 2020 se refirió al avance del coronavirus y dejó en duda que las Olimpiadas se realicen en julio de 2021 porque n ohay certeza de que, para ese entonces, ya se haya controlado la enfermedad.

"Nadie puede decir si la pandemia estará bajo control en julio de 2021 o no o silos Juegos se vayan a celebrar o no. Ciertamente, no estamos en condiciones de dar una respuesta clara", comentó Muto.

Al ser cuestionado sobre un plan B para realizar los Juegos Olímpicos, Toshiro Muto prefirió enfocarse en que se controle el coronavirus pues es lo que más importa en estos momentos.

“En lugar de pensar en otros planes, debemos hacer los mayores esfuerzos. La humanidad debe reunir toda su tecnología y sabiduría para desarrollar tratamientos, medicinas y vacunas", añadió.