Tokio 2020: Christian Pacheco, el atleta peruano que quiere medalla en los JJOO

De cierta forma, la pandemia ha perjudicado a varios de nuestros atletas con relación a sus entrenamientos. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que el huancaíno Pacheco busca una y mil formas de seguir en buen estado físico para representar por todo lo alto al Perú. El objetivo es claro para el medalla de oro en Lima 2019: Buscar podio en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Aquí en casa estaba con la trotadora. No es igual, me faltaba aire. Cuando acabó la cuarentena ya salí a correr por Chilca por el estadio. Logré ingresar. Me ha costado en primer momento volver a los entrenamientos, pero logré tener ritmo con el pasar de los días", declaró Christian Pacheco en el documental de Mariano Naranjo.