Tom Daley y su mensaje de apoyo a la comunidad LGBT: "Soy gay y también campeón olímpico"

"Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa", dijo.

"Espero que cualquier persona LGTBIQ+, no importa lo solo que se sienta, sepa que no lo está, y que puede conseguir lo que quiera. Hay una familia deportiva que lo apoyará. Me siento muy fortalecido al decirlo porque cuando era joven pensé que nunca conseguiría nada", indicó.