Perú vive un auge en el iGaming y los juegos de casino: ¿Cómo impactarán las nuevas leyes y cambios fiscales?

Este auge no pasó desapercibido para las autoridades. La ausencia de regulación significaba que empresas –muchas de ellas con operaciones internacionales– captaban importantes ganancias en Perú sin contribuir con impuestos locales. Ante esta situación, el Gobierno y el Congreso percibieron la necesidad de actuar. La congresista Diana Gonzales, entre otros impulsores, presentó iniciativas para controlar este sector en crecimiento. Finalmente, el Ejecutivo tomó la iniciativa a través del Mincetur elaborando el Proyecto de Ley N.º 2070 , base de la Ley 31557, con el objetivo de canalizar el auge del iGaming hacia la formalidad y la protección del jugador.

La Ley N.º 31557 y su reglamento, aprobados en 2022 y 2023 respectivamente, establecen un marco legal integral para los juegos en línea y apuestas deportivas a distancia. Su entrada en vigencia efectiva el 9 de febrero de 2024 posicionó a Perú como pionero regional en regular esta actividad emergente. Por primera vez, las empresas operadoras de plataformas de apuesta deben obtener una licencia de Mincetur para funcionar legalmente en el territorio peruano. Se otorgó un plazo de 30 días (hasta marzo de 2024) para que todas las casas de apuestas en línea –nacionales y extranjeras– soliciten su autorización; aquellas que no lo hicieran no podrán seguir operando y enfrentarán multas no menores a 150 UIT, además de posibles denuncias penales.