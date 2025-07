Chelsea vs. PSG: ¡apuesta en el partido más importante!

Sorteo favorable y refuerzo inesperado

Durante mucho tiempo, el Chelsea fue criticado por tener una plantilla demasiado grande y gastar cantidades exageradas en fichajes. Pero, viendo su fútbol resultados, ¿quién puede cuestionar ahora la estrategia de los londinenses? En la temporada 2024-25, los Blues terminaron entre los cuatro primeros de la Premier League, ganaron la Conference League y llegan a la final en excelente forma.

El equipo de Enzo Maresca tuvo suerte en el sorteo. Llegaron a la final sin enfrentarse a ningún gigante europeo: en la fase eliminatoria vencieron a Benfica, Palmeiras y Fluminense. En todos los partidos superaron a sus rivales, aunque no fueron impecables.

João Pedro se convirtió en un refuerzo inesperado para los londinenses durante el torneo. El brasileño estaba de vacaciones tras una buena temporada con el Brighton, llegó al Chelsea a inicios de este mes y, una semana después de su fichaje, anotó dos goles que llevaron al equipo a la gran final.

PSG quiere reafirmar su dominio

El equipo de Luis Enrique tuvo una excelente segunda mitad de temporada, ganando todos los títulos en Francia y consolidándose como el mejor club de Europa. Ahora, los parisinos están decididos a reafirmar su estatus a nivel intercontinental.

El Paris Saint-Germain llegó a la final con autoridad: en la fase de eliminación directa, aplastó al Inter Miami de Lionel Messi, venció al Bayern Múnich y no le dio opción al Real Madrid.

Detener al PSG no será nada fácil para el Chelsea, aunque Botafogo demostró que en el fútbol no hay imposibles. En la fase de grupos, los brasileños supieron defenderse bien y aprovechar su oportunidad al ataque. Por eso, el equipo de Luis Enrique buscará marcar lo antes posible para no complicarse.

¿Quién es el favorito?

Los expertos de 1xBet consideran al Paris Saint-Germain como favorito. Puedes apostar por la victoria del equipo de Luis Enrique en los 90 minutos con una cuota de 1.635, mientras que el triunfo del Chelsea paga 5.21. Apostar por un empate en tiempo reglamentario multiplica tu dinero por 4.5 veces. Las cuotas para que el PSG gane el torneo son de 1.395, y si el equipo de Enzo Maresca triunfa, la cuota es de 3.235.

