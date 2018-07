¡EXCLUSIVO! Edwin Oviedo se pronunció sobre la renovación de Ricardo Gareca [VIDEO] 

Ricardo Gareca sigue siendo el tema del que todo el Perú habla. Y es que, su continuidad no está asegurada, pero en menos de 30 días, se conocerá el futuro del seleccionador argentino. Para ello, Edwin Oviedo habló para La República sobre las prioridades y el técnico que podría tomar las riendas del equipo.

"La renovación no es un tema de dinero. Acá hay otros factores que él evalúa. La prioridad es Ricardo Gareca, nosotros no vamos hablar con nadie. No hay que cortar este proceso. Nosotros le dijimos que se tome un me", señaló Edwin Oviedo para La República.

En seguida, Oviedo señaló "Me comprometo como dirigente de que Ricardo Gareca pueda quedarse para dirigir el próximo Mundial. "Estoy seguro que ha tenido muchas propuestas, pero él ha pedido no hablar del tema. Nos ha manifestado que va tomar vacaciones y cuando toque vamos hablar de negociaciones"

Finalmente, Oviedo fue claro que la única opción es Ricardo Gareca, descartando así las especulaciones que sitúan a Daniel Ahmed como el sucesor. "Ahmed está descartado. Está haciendo un trabajo espectacular en menores"

DATO:

Perú será organizador del próximo Mundial sub 17. Trujillo, Tacna, Lima y Piura serán las sedes.