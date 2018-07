“Colombia es el rival más sucio al que he enfrentado”, dice John Stones, defensa de Inglaterra

John Stones, defensa de la selección de Inglaterra, lanzó duras críticas sobre los jugadores de Colombia, tras el duelo de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, el cual resultaron vencedores los 'Tres Leones' por la vía de los penales (4-3) luego de igualar (1-1) durante los 90 minutos y el tiempo extra. Para el zaguero del Manchester City, los sudamericanos "son el equipo más sucio" al que ha enfrentado en su carrera deportiva.

“El partido fue muy extraño. (Colombia) Probablemente es el equipo más sucio con el que me he enfrentado. En el momento en que ganamos un penal (el del 1-0 parcial), ellos estaban rodeando al árbitro, incluso empujándolo”, dijo John Stones.

Ante esta difícil situación John Stones elogió el temperamento que tuvieron sus compañeros de Inglaterra para no caer en la supuesta 'trampa' de Colombia: “nosotros supimos mostrar carácter y mantener la cabeza fría, para así no caer en su juego. Cuando juegas contra un equipo que quiere pelear y provocarte, a veces puedes quedar atrapado en eso. Eso es lo que ellos quieren”.

“Nos mantuvimos en nuestro plan y seguimos jugando nuestro fútbol. Es una gran señal para que un equipo tenga ese tipo de calidad, para tener una visión clara de lo que queremos fuera del plan de juego. Era una situación difícil estar en el equipo, pero superamos y podemos enorgullecernos”, agregó.

