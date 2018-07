Washington Tabárez dejó en suspenso su futuro en Uruguay: "A mí hoy se me terminó el contrato"

El emblemático Óscar Washington Tabárez aseguró, tras la eliminación de Uruguay del Mundial Rusia 2018 a manos de Francia, que su contrato finalizó hoy con el cuadro 'charrúa' y así dejó en suspenso su continuidad como entrenador de la 'Celeste'.

En diálogo con la prensa, el estratega no quiso profundizar respecto a su futuro y así evitó posibles conjeturas.

"Conozco pocos casos que el entrenador decida. A mí hoy se me terminó el contrato y no voy a hablar del tema porque no me corresponde a mí. Una declaración en cualquier sentido puede generar materia prima para los periodistas pero a mí me perjudicaría y a la AUF también. Esta etapa se terminó. Pasó lo mismo en el Mundial de Brasil y después hubo posibilidades de continuar", aseguró.

Tras ello, Tabárez realizó un análisis del juego de Uruguay ante Francia, en el que cayeron por 2-0.

"Nos hicieron goles de cabeza después de muchísimo tiempo. Es imposible no cometer un error en el fútbol o en la vida. La mirada bien alta, porque de mi parte ningún reproche. Sería desconocer lo que yo pienso que es el fútbol", dijo el seleccionador de Uruguay.

"El intento de mejorar se hace cuando se continúa en algo. Sé que Uruguay va a continuar su cultura futbolística, su historia. Hay cosas positivas, indiscutibles, no quiere decir que las sigamos haciendo los que estamos ahora. Tristeza por no concretar lo que soñábamos", destacó Tabárez.

Tabárez se negó a responsabilizar al meta Fernando Muslera por su error en el segundo gol. "Jamás me voy a lavar las manos con ningún futbolista. Ese tema solo lo hablo en el vestuario con Fernando Muslera", indicó.

"Las derrotas se tienen que sentir en un país de tradición futbolística. ¿Cuántos equipos de la élite del fútbol mundial se fueron antes que nosotros? Duele, pero creo que ni siquiera tenemos derecho a ser dramáticos. Nuestra realidad es esta", sentenció el seleccionador de Uruguay.