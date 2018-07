Uruguay vs Francia EN VIVO ONLINE: transmisión, horarios y canales TV del partido por cuartos del Mundial de Rusia 2018

Uruguay y Francia chocarán en un vibrante partido este viernes 6 de julio (9.00 a.m. - hora peruana / 11.00 a.m. - hora uruguaya / EN VIVO ONLINE vía DirecTV, Monte Carlo TV, TeleDoce y Latina) en el estadio Nizhni Nóvgoro por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Luis Suárez tendrá una dura batalla ante Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

Sin el 'Matador' Edinson Cavani, pero sí con ese el espíritu combativo de Luis Suárez, Uruguay intentará volver a las semifinales que alcanzó por última vez hace 8 años en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando cayó (3-2) contra la Holanda de Arjen Robben. Y, ya de paso, tener la opción de regresar a una final que no juega desde su Mundial en 1930. En el de Brasil 1950 no tuvo una final concreta. El partido decisivo, el Maracanazo, era el último de la segunda fase de grupos por el título.

Ante Francia, la tarea parece complicada por la ausencia de Cavani. Sin embargo, los jugadores de Uruguay están más que convencidos de que lograrán imponerse ante Francia que ya dejó KO a dos selecciones sudamericanas durante el Mundial de Rusia 2018; Perú (1-0), por fase de grupos, y Argentina (4-3), en un reñido partido por los octavos de final.

El 'Maestro' espera a Cavani

“Cuando Edi se lesionó, enseguida se puso a trabajar, a recuperar, a redoblar sus sueños e ilusiones. Eso está haciendo. Tenemos que tener 24 horas de paciencia, nada más, estén todos tranquilos”. dijo Óscar Washington Tabárez, técnico de Uruguay.

Para soñar con el título, el "Maestro" Óscar Washington Tabárez repetirá la alineación de Uruguay que eliminó a Portugal con una excepción: la duda de Edinson Cavani, que se lesionó el gemelo izquierdo ante los lusos. Hasta el último instante no se sabrá si podrá jugar y su sustituto, si el delantero del París Saint-Germain no llega a tiempo, será Christian Stuani quien se pondrá en el ataque contra Francia.

La de Cavani sería una ausencia muy importante para los hombres de Tabárez. El jugador charrúa fue clave en la eliminación de Portugal con dos golazos que acabaron con Cristiano Ronaldo.

Sin su figura en ataque, todos los focos de Uruguay se centrarán en Luis Suárez, el otro delantero que puede atemorizar a cualquier selección, incluida Francia, que presentará batalla ante la selección más combativa del Mundial del Mundial de Rusia 2018.

Mbappé, la joya de Francia

Con tan solo 19 años, Kylian Mbappé estuvo imparable para la defensa de la Argentina de Jorge Sampaoli durante los octavos de final. Primero, en una carrera monumental de velocista con la que provocó el penalti que abrió el partido. Después, con dos goles que enterraron al cuadro albiceleste. ¿Podrá repetir la misma actuación contra Uruguay? Eso nadie lo sabe, pero este viernes lo tendrá que demostrar.

A la veille du quart de finale face à l'Uruguay, l'Equipe de France a posé le pied à Nijni-Novgorod, théâtre de la rencontre ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/04nUMBYQdb — Equipe de France (@equipedefrance) 5 de julio de 2018

Lo cierto es que Kylian Mbappé quiere sacarle el mejor provecho al buen momento de Francia. Está en el camino hacia la gloria y parece que nadie puede frenarle. Nadie excepto Uruguay, que sólo ha recibido un gol en cuatro partidos y presentará un sistema que no beneficiará en nada a la velocidad del jugador del París Saint-Germain.

El ariete tendrá un duro trabajo contra Uruguay, un equipo sólido y rocoso que consigue desquiciar a sus rivales con juegos de brega en los que apenas dejan espacios que puedan atemorizar al guardameta Fernando Muslera. Sin duda, será un reto para Francia pasar a la siguiente ronda ante una selección muy incómoda en este Mundial que está repleto de muchas sorpresas.

Matuidi ausente en Francia

Didier Deschamps, técnico de Francia, sólo tendrá una baja, la del sancionado Blaise Matuidi. Su relevo tiene tres posibles nombres: Corentin Tolisso, Steven N'Zonzi y Thomas Lemar, aunque probablemente el técnico francés elija al primero.

La de Matuidi será la única ausencia de un equipo en el que sí estará Antoine Griezmann, que vivirá un partido especial por su relación con Uruguay. El jugador del Atlético es un amante de la cultura charrúa que le inculcó en la Real Sociedad su amigo Carlos Bueno. Después, en el cuadro rojiblanco, Diego Godín mantuvo el vínculo de Antoine Griezmann con el país sudamericano.

ALINEACIONES PROBABLES: URUGUAY-FRANCIA

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Christian Stuani.

Entrenador: ÓScar Washington Tabárez.

Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varanne, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; N'Golo Kanté, Paul Pogba; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Corentin Tolisso; Olivier Giroud.

Entrenador: Didier Deschamps.

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina).

Estadio: Nizhny Novgorod Stadium.