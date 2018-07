Uruguay vs Francia: Las lágrimas de José María Giménez durante el partido por Rusia 2018 [VIDEO]

La Selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial Rusia 2018 y los jugadores no ocultaron su dolor durante el encuentro.

La Selección de Uruguay le dijo adiós al Mundial Rusia 2018 tras la derrota por 2-0 ante Francia. El combinado 'Charrúa' recibió los goles de Raphaël Varane (40') y Antoine Griezmann (61') en momentos claves y, por como venía desarrollándose el encuentro, un empate o la remontada parecía poco probable.

Los jugadores uruguayos no bajaron los brazos y buscaron el descuento a toda costa, pero no encontraron los caminos correctos. La impotencia comenzó a rondar en los once jugadores que estaban dentro del campo del Estadio Nizhni Nóvgorod y se hizo evidente a los 88 minutos del partido, cuando el cierre estaba próximo.

El árbitro Néstor Pitana sancionó un tiro libre para la Selección de Francia, nada fuera de lo normal hasta ese momento. Sin embargo, se pudo observar una imagen que ha conmovido al mundo del fútbol. Cuando Uruguay armaba la barrera para defensar la situación de peligro, se vio a José María Giménez desconsolado.

Se pudo observar, en la transmisión del partido, que el uruguayo lloraba en medio de la jugada, tratando de cubrirse el rostro con la camiseta. La victoria de Francia se consumó y José María Giménez volvió a soltar algunas lágrimas. El defensor, quien anotó un gol en Rusia 2018, buscará su revancha el próximo mundial, que será el tercero que dispute.

EL DATO

La Selección de Uruguay quedó eliminada octavos de final de Brasil 2014, ante Colombia.