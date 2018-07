Rusia vs Croacia EN VIVO: Guía de canales de duelo por cuartos de final del Mundial

Rusia vs Croacia será el último duelo de los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 y se jugará este sábado 7 de julio a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Fisht de Sochi. Este encuentro contará con arbitraje del brasileño Sandro Ricci y será transmitido por la señal de DirecTV Sports para todo Sudamérica y Latina para el Perú. Podrás seguir el minuto a minuto, con videos de todas las incidencias, a través de Líbero.pe.

La Selección de Rusia logró ingresar a esta fase definitoria tras eliminar a la poderosa España en la tanda de penales. Los dirigidos por Stanislav Cherchésov se han caracterizado por su buen juego físico y táctico, por lo que será complicado que los eliminen, además que tendrán la motivación del público que se ilusiona con ver a su seleccionado quedarse con el trofeo mundial que se disputa en casa.

Por otro lado, la Selección de Croacia tiene una gran generación de jugadores, que individualmente marcan la diferencia, y lucharán por meterse en la historia del fútbol. Los ‘Ajedrezados’ no hicieron un buen partido ante Dinamarca, rival al que eliminaron en la tanda de penales. Con Ivan Rakitić y Luka Modrić como ejes centrales del equipo, la posibilidad de llegar a semifinales no es cosa utópica.

En el combinado de Croacia no hay un delantero determinante que haya estado a cargo de los goles y ha sido Luka Modrić el encargado de hacerlos: 2 goles. Por el lado de Rusia, Artem Dzyuba, el delantero, y Denis Cheryshev, un volante, son los máximos anotadores de su seleccionado en la presente Copa del Mundo: 3 goles cada uno. Un duelo parejo, en el que cualquier cosa podría pasar.

GUÍA DE CANALES DEL CROACIA - RUSIA

Argentina DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Play Deportes

Bélgica: Één, RTBF Auvio Direct, La Deux, Sporza Live

Bolivia Red Uno En Vivo, COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia

Brasil SporTV Play, SporTV, Fox Sports 2 Brazil, FOX Play Brasil, FOX Sports 1 Brasil, Globo

Canadá RDS, CTV GO, TSN GO, TSN1, TSN5, TSN4, TSN Radio 1040 - 1410, RDS GO, CTV

Chile Movistar Play Chile, TVN, Canal 13, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia Caracol TV, Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, RCN Television

Costa Rica Movistar Play Costa Rica, TD7, Sky HD, Teletica Radio, TD Mas

Croacia HRT 2

Dominica SportsMax App, SportsMax WC

República Dominicana Sky HD, SportsMax App, SportsMax WC

Ecuador RTS Ecuador , DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD, Canal 4 El Salvador, TCS GO

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, TF1 Live, TF1, beIN Sports 1

Guatemala Sky HD, Tigo Sports Guatemala, Azteca Guatemala

Haití SportsMax App, SportsMax WC

Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras, Canal 7 Televicentro, Televicentro En Vivo

Italia Mediaset Italia Live, Canale 5, RSI La 2, Radio 105 Network

Jamaica TVJ Sports Network, SportsMax WC, SportsMax App

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Monaco beIN Sports 1

Países Bajos NOS Live, NPO 1, Één

Panamá Movistar Play Panama, RPC Canal 4, TVMax 9, Sky HD, TVN Radio 96.5

Paraguay SNT Paraguay, Tigo Sports Paraguay, Telefuturo

Perú DIRECTV Sports Peru, Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes

Portugal Sport TV1, RTP 1, RTP Play, Sport TV LIVE

Puerto Rico SportsMax WC, SportsMax App

Rusia Первый канал, Россия 24, Channel One Russia Live, Sportbox.ru

España: Mediaset Sport App, TeleCinco Espana

Suecia SVT 1, SVT Play

Reino Unido BBC Radio 5 Live, ITV 1 UK, TalkSport Radio UK, UTV, STV Scotland

Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, Futbol de Primera Radio, Telemundo, SiriusXM FC, Sling World Cup, FOX Network

Uruguay TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, Monte Carlo TV Canal 4, DIRECTV Play Deportes, Canal 10 Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, Meridiano Television, TVes, Venevision, DIRECTV Sports Venezuela

HORARIOS DEL RUSIA - CROACIA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Estados Unidos: 1:00 p.m. (ET) / 10:00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8:00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL RUSIA - CROACIA?

En Internet el duelo entre Rusia - Croacia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.