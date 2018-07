Rusia 2018: Zlatan Ibrahimovic elogió a la Selección de Suecia y su desempeño en el Mundial [Twitter]

El Mundial Rusia 2018 tuvo muchas sorpresas y la Selección de Suecia fue una de las que se robó el show tras su clasificación en el primer lugar del Grupo F, dejando en el camino a la vigente campeona Alemania. El representativo sueco, con más garra que fútbol, logró meterse hasta los cuartos de final del torneo, siendo eliminada por Inglaterra.

Sin embargo, antes del inicio del torneo más importante de selecciones, existieron dudas con respecto al rendimiento que podría tener Suecia al dejar a una de sus principales figuras en los últimos años: Zlatan Ibrahimovic. Recordemos que ‘Ibra’ había renunciado a su selección durante el 2016.

El destacado delantero, a pesar de mantenerse en la máxima exigencia, no fue considerado por el entrenador Janne Andersson. Ante ello, a Zlatan Ibrahimovic solo le quedó apoyar a su combinado desde fuera de los terrenos y siempre mostró mucha ilusión. Hoy, tras la eliminación, también se pronunció en sus redes sociales.

En cuenta oficial de Twitter, ‘Ibra’ envió un mensaje elogiando a sus ex compañeros. “Cada jugador debe conseguir una bola de oro en Suecia. Lo que hicieron será recordado para siempre. Gracias por el show”, escribió Zlatan Ibrahimovic, añadiendo una foto del plantel completo. Todos en el país sueco están felices por lo conseguido y seguro los jugadores serán homenajeados.

Every player should get a golden ball in Sweden. What they did will be remembered forever. Thank you for the show pic.twitter.com/VsoaUY6W99