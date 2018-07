Kylian Mbappé reveló su futuro tras ganar el Mundial

El mejor jugador joven de Rusia 2018, Kylian Mbappé, en plena celebración confirmó cuál será su futuro para la siguiente temporada. ¿Seguirá en PSG o se irá al Real Madrid?

El francés confirmó que continuará su carrera jugando por el PSG, rechazando toda posibilidad de irse a desplegar su buen fútbol al Real Madrid.

PUEDES VER: Kylian Mbappé, ¿el heredero del 'Rei' Pelé?

"Me quedo al cien por ciento en el PSG. Yo sigo mi camino, estoy al inicio de mi carrera. He trabajado mucho para llegar a este momento pero no es el final", aseguró el delantero de 19 años.

NO TE LO PIERDAS: Pelé sobre Mbappé: "Si Kylian sigue igualando mis récord, me tendré que poner mis botines otra vez"

Mbappé anotó 4 goles en la copa del Mundo y fue el máximo golerador de Francia en dicho campeonato, al igual que Antoine Griezmann.