Pelé sobre Mbappé: "Si Kylian sigue igualando mis récord, me tendré que poner mis botines otra vez"

Kylian Mbappé es la nueva estrella del fútbol mundial, mostró un juego explosivo que lo llevó a conseguir el campeonato de Rusia 2018 luego de que Francia venciera 4 – 2 a su similar de Croacia. El joven delantero también fue elegido como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo, un mundial redondo para el jugador del PSG por donde se le mire.

Al atacante francés le han llovido elogios a través de las redes sociales y uno de esos halagos vino desde el histórico Pelé, que a través de su cuenta en Twitter alabó el juego de Mbappé y bromeó con ponerse nuevamente sus botines ya que el francés está igualando sus récords.

“Si Mbappé sigue igualando mis registros de esta manera, quizás tenga que quitarme el polvo de las botas otra vez”, ‘tuiteó’ el campeón mundial con Brasil.

“Bienvenido al club, Kylian Mbappé. ¡Es genial tener su compañía!”, apuntó en otro momento el ex futbolista en referencia a que el ‘10’ de los ‘Bleus’ es el segundo jugador más joven en marcar en una final de la Copa del Mundo.

EL DATO:

Kylian Mbappé ha marcado 4 goles en este mundial, frente Perú, Argentina (2) y Croacia.

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B