Kylian Mbappé habló sobre si seguirá en el PSG tras salir campeón del mundo

El delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé ha sido una de las estrellas en el Mundial Rusia 2018, con sus 19 años fue elegido el mejor jugador joven del torneo. Al término del encuentro frente a Croacia, el ‘10’ de los ‘Bleus’ declaró para la prensa y habló sobre su permanencia en el Paris Saint Germain.

“Me quedo al cien por ciento en el PSG”, fue el contundente mensaje que dejó en la zona mixta del estadio Luzhniki.

"Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera. He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular. He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir. Tengo la ambición de ir más lejos", indicó en otro momento.

El delantero afirmó que la obtención de la segunda estrella para Francia se debió a que todo el equipo tuvo mucha confianza en lo que podían dar. "Para ganar hay que creer, no sólo vale tener calidad, sino saber que tienes calidad. Es la base, pero sobre todo hay que creer. El que más cree, acaba ganando. Nosotros creíamos desde el principio, pero si lo hubiésemos dicho nos hubiesen tomado por locos".

Sobre su éxito en la Copa del Mundo dijo que la clave era su seguridad y que se encontraba rodeado de grandes compañeros. "Estoy preparado para este tipo de cosas pero luego hay que demostrarlo en el campo. La selección genera mucha presión, pero si tú estás seguro de ti mismo, rodeado de grandes compañeros se pueden conseguir cosas como esta".