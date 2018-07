Francia vs Croacia EN VIVO: por la gran final del Mundial Rusia 2018 [GUÍA DE CANALES]

Francia y Croacia se verán las caras por la final del Mundial Rusia 2018 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía Azteca TV, TyC Sports, DirecTV desde las 10:00 a.m. hora peruana.

Este domingo la máxima fiesta del fútbol del planeta llega a su fin con el encuentro entre Francia y Croacia valido por la gran final del Mundial Rusia 2018. El encuentro se jugará desde las 9:00 a.m. hora peruana en el Estadio Olímpico de Luzhniki y será transmitido para el territorio nacional EN VIVO ONLINE a través de Latina y DirecTV.

El seleccionado de Francia parte como favorito en la previa de este encuentro, ya que a lo largo del Mundial los dirigidos por Didier Deschamps han demostrado un juego colectivo impecable y una solidez defensiva que los convierten en un equipo muy confiable.

Sumado a esta solidez defensiva las figuras individuales han resaltado de manera notable, como es el caso de Kylian Mbappé, Paul Poga y Antoine Griezmann. Estos jugadores han demostrado su categoría individual y le han dado un plus a su seleccionado a lo largo del torneo.

De igual manera el cuadro de Croacia ha demostrado ser un digno finalista de esta Copa del Mundo, gracias a su gran corazón, un arquero en gran nivel y una figura excluyente como Luka Modric que, hasta el momento, es considerado como el mejor jugador del Mundial.

Esta será la segunda oportunidad en la que chocan estas selecciones en los mundiales, ya que el único antecedente entre ambos cuadros se dio hace 20 años en el Mundial de Francia 1998. Aquel encuentro fue valido por la semifinal de esa Copa del Mundo en donde los ‘galos’ lograron imponerse por 2-1.

POSIBLES ALINEACIONES

Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; N'Golo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi; Antoine Griezmann, Kylian Mbappe y Olivier Giroud.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic o Josip Pivaric; Marcelo Brozovic, Luka Modric, Ivan Rakitic; Ante Rebic, Ivan Perisic y Mario Mandzukic.

GUÍA DE CANALES

Perú: Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, RTS Ecuador y DIRECTV Sports Ecuador.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, Canal de las Estrellas, DIRECTV Play Deportes y Canal 7 TV Publica.

España: TeleCinco Espana y Mediaset Sport App.

México: Azteca Deportes En Vivo, TDN, Sky HD, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Televisa Deportes En Vivo y Canal de las Estrellas.

Uruguay: TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, Canal 10 Uruguay y Monte Carlo TV Canal 4.

Paraguay: SNT Paraguay, Tigo Sports Paraguay y Telefuturo.

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, RCN Television, Caracol TV y Caracol Play.

Chile: Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, Canal 13, DIRECTV Play Deportes y TVN.

Bolivia: COTAS Televisión, Red Unitel, Tigo Sports Bolivia, Red Uno En Vivo y Red Uno.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, SporTV, FOX Play Brasil, Fox Sports 2 Brazil, Globo y SporTV Play.

El Salvador: Sky HD, Canal 4 El Salvador, TDN y TCS GO.

Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Sling World Cup y Telemundo Deportes En Vivo.

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, TVN Radio 96.5, TDN, TVN2 Panama, Sky HD y Movistar Play Panamá.

Costa Rica: Sky HD, TDN, TD Mas, Teletica Radio, Movistar Play Costa Rica y TD7.

República Dominicana: SportsMax App, SportsMax WC y Sky Sports HD.

Francia: beIN Sports 1, TF1, TF1 Live, beIN Sports 2 y beIN SPORTS CONNECT.

Holanda: NOS Live, Één y NPO 1.

Inglaterra: BBC iPlayer, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, STV Scotland, BBC Sport Live, ITV 1 UK, BBC One, UTV.

Italia: Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5 y RSI La 2.

Alemania: Sportschau Live, ZDF, Sky Sport UHD Germany, WDR Event, Sky Sports Go Deutschland, ORF TV Live, ORF eins y SRF zwei.

Corea del Sur: SBS Korea, MBC Korea y KBS2 Korea.

China: CCTV 5+ VIP, Guangdong Sports Channel, PPTV Sport China, BTV Sports Channel, G-Sports Channel, QQ Sports Live y CCTV-5.

Honduras: Canal 5 Televicentro Honduras, Tigo Sports Honduras, Sky HD, Televicentro En Vivo y TDN.

Guatemala: TDN, Sky HD, Tigo Sports Guatemala y Azteca Guatemala.

Australia: SBS Radio 1, SBS, SBS Live y Optus Sport.

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Sporza Live, La Une y Één.

Puerto Rico: SportsMax WC y SportsMax App.

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ y Prime TV.

HORARIOS DEL FRANCIA – CROACIA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6:00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL FRANCIA - CROACIA?

En Internet el duelo entre Francia y Croacia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.