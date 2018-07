Pedro Troglio y sus duros calificativos contra ex jugadores que criticaron a la Selección Argentina

El Mundial Rusia 2018 culminó y sin embargo siguen las repercusiones sobre la pobre campaña que dejó la selección argentina de la mano de Jorge Sampaoli. La prensa argentina y la hinchada no le perdonaron al estratega ‘albiceleste’ haber pasado sufriendo la fase de grupos y posteriormente quedar eliminados a manos de Francia en los octavos de final.

Pedro Troglio, ex mundialista con Argentina en 1990 deslindó de los comentarios negativos hacia la escuadra ‘albiceleste’, y sostuvo que la selección de Sampaoli pasó apuros como el equipo del cual fue miembro en el Mundial Italia.

PUEDES VER: Pogba y su emotiva arenga a sus compañeros previo a la final del Mundial [VIDEO]

“Nosotros tuvimos un poquito de todo en Italia, todos los factores se nos alinearon, todos los planetas. Se metió mucha voluntad, mucha garra, por momentos se jugó bien y por momentos también tuvimos suerte porque si nos acordamos con Brasil nos tuvimos que haber vuelto en octavos de final. Si vemos a la realidad de lo que fue el partido lo más justo es que hubiéramos perdido 3 – 0 con Brasil y nos hubiéramos vuelto”, expresó el ex DT de Universitario de Deportes en una entrevista para ‘TyC Sports’.

NO TE LO PIERDAS: Y este es el peor once que nos deja el Mundial Rusia 2018 según “L’Equipe”

En la Copa del Mundo Italia 90’ Argentina empezó de menos a más, en el partido debut cayó por la mínima diferencia frente a Camerún, en la segunda fecha se levantó con un triunfo frente a la Unión Soviética 2 – 0. Ya en la última jornada empataron a uno frente a Rumania. Sobre esto el conductor de ‘TyC Sport’ quiso comparar a ambas selecciones la del 90’ y la de Rusia 2018, donde resaltó que la actual escuadra no tuvo capacidad de reacción pues luego del empate a uno frente a Islandia, vino la derrota abultada contra Croacia.

A lo cual el ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima aseguró que las críticas de los ex jugadores no se veían bien pues ambas épocas fueron distintas. “Yo detesto escuchar a los ex jugadores cuando nos ponemos grandes hablando de que épocas pasadas siempre fueron mejor”.

“Los de antes, éramos como los de hoy, y a veces se nos alinearon los planetas, perdimos contra Camerún, le ganamos a Rusia (Unión Soviética) llegamos a los tirones, en octavos de final tuvimos suerte (Argentina ganó 1 – 0 a Brasil). Después fuimos a la lotería de los penales en dos partidos (En cuartos frente a Yugoslavia y en Semifinales frente a Italia), tuvimos a un gran Sergio Goycochea (arquero que atajó penales) y perdimos en la final frente a un equipo que había hecho mejor (Alemania) las cosas que nosotros en definitiva se nos dio todo como para llegar a esa instancia”, aseguró Pedro Troglio.

“A mi me indigna, yo no he querido salir nunca a hablar durante el Mundial, porque me parecía ver a un recorrido de ex jugadores que nos ponemos viejos y hablamos boludeces”, fueron sus palabras contra los que criticaron a la selección en medio del campeonato.