WhatsApp Plus color original: descarga gratis y rápido el APK actualizado para diciembre 2024

Antes de proseguir, es importante que sepas que WhatsApp Plus no lo encontrarás en la Play Store de Google ¿Por qué? pues al ser una versión no oficial no cuenta con los permisos de Meta, razón por la cual tendremos que acudir a archivos APK, siempre verificando que sean seguros y libres de virus que expongan nuestra seguridad. Dicho esto, comencemos.