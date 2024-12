WhatsApp Plus original: descarga en sencillos pasos el APK actualizado sin virus ni anuncios para diciembre 2024

Nadie podría negar en 2024 que WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo, al punto que cuenta con más de 2,000 millones de usuarios conectados .Sin embargo, está teniendo serios dolores de cabeza con la aparición de versiones modificadas que le están arrebatando no pocos usuarios.

La más popular de estas es WhatsApp Plus , la cual viene acumulando millones de usuarios, entre otras cosas porque cuenta con funciones que la destacan enormemente de la original , entre ellas, su capacidad de personalización casi ilimitadas y AQUÍ tendrás acceso a la guía completa de descarga con archivo APK .

Recuerda que para descargar WhatsApp Plus no debes buscarlo en Play Store de Google pues no cuenta con los permisos oficiales de Meta, razón por la cual vamos a recurrir a archivos APK para descargar este programa.