WhatsApp Plus APK GRATIS: descarga la última versión actualizada para diciembre 2024

En Internet existen diversas aplicaciones de mensajería , pero la más utilizada de estas es WhatsApp , la cual cuenta en la actualidad con más de 2,000 millones de usuarios conectados a sus servidores. Sin embargo, desde hace unos años tienen una dura competencia en WhatsApp Plus .

Y es que esta aplicación es un MOD inspirado en la versión original de Meta , siendo un verdadero dolor de cabeza para esta por quitarle no pocos usuarios ¿A qué se debe su éxito? Simple, por sus funciones avanzadas , entre las cuales destacan posibilidades casi ilimitadas de personalización.

Debes tener en cuenta que WhatsApp Plus es una aplicación no oficial, razón por la cual no cuenta con los permisos de Meta para que la encuentres de forma regular en la Play Store de Android, por lo que vamos a recurrir a archivos APK para descargarlos de forma manual.