WhatsApp Plus APK: LINK para descargar la nueva actualización que será compatible para enero del 2025

A solo una semana de culminar el año 2024, se ha lanzado una nueva versión de WhatsApp Plus, la cual no solo será compatible durante enero del 2025, sino que además incluirá nuevas funciones de personalización, nuevas herramientas de geolocalización y otras opciones extra que no posee, ni tendrá la versión oficial de Meta .

Si tienes una versión antigua del WhatsApp Plus, entonces debes asegurarte descargar e instalar esta actualización, ya que de lo contrario no podrás disfrutar de las nuevas herramientas que se han incluido ahora. Recuerda que esto solo será posible con un equipo Android, por lo que si tienes un iPhone será mejor que NO intentes obtenerlo, ya que no te servirá de nada.