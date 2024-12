WhatsApp Plus Versión 18.30 ORIGINAL: actualiza la última versión con herramientas exclusivas para Android

Si bien WhatsApp de Meta es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, esta app tiene limitaciones en herramientas de personalización. Es por ello que la versión NO Oficial llamada WhatsApp Plus ha tomado gran protagonismo.

A pocos días de culminar el año 2024, se acaba de lanzar una nueva versión de WhatsApp Plus Versión 18.30 ORIGINAL, la cual no solo mejora los errores que genera al app modificada, sino que incluye nuevas funciones de personalización, las cuales te servirán de mucha ayuda.

Hoy te dejamos una GUÍA completa para descargar totalmente GRATIS y 100% seguro la última versión de WhatsApp Plus, la cual no solo es gratuita, sino que no incluye molestos anuncios.