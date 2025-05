Al igual que otras marcas, Motorola también tiene un catálogo de celulares de gama media que están al alcance de todos los usuarios no solo por su fácil uso, sino que también porque sus costos no son exorbitantes. Con este Moto Edge 50 Fusion tendrás lo último en tecnología y no tendrás que envidiarle nada al Xiaomi 15.

A pesar de la gran competencia que se ha generado en el rubro tecnológico por los lanzamientos recientes de smartphones, el Motorola Edge 50 Fusion es un competidor directo del Xiaomi 15. A pesar de que tienen características similares, dependerá de lo que estés buscando; es decir, si priorizas la duración de la batería, rendimiento o calidad fotográfica.

Características principales del Motorola Edge 50 Fusion

El Motorola Edge 50 Fusion se lanzó en 2024 y fue considerado como uno de los mejores en cuanto a ofrecer rendimiento, diseño y duración. Lo que más se destaca de este dispositivo móvil es la pantalla pOLED de 6,70 pulgadas que tiene una resolución de 1080x2400 en FullHD+. Asimismo, ofrece una tasa de refresco de 144 Hz que es ideal para quienes buscan fluidez sin interrupciones mientras navegan o deslizan de un slide hacia otro.

Si quieres ir a más detalles sobre la estructura de este celular, te contamos que está protegido por el Corning Gorilla Glass 5, así como también se usó las materiales cuero sintético y policarbonato para hacerlo aún más resistente ante caídas.

Finalmente, el Motorola Edge 50 Fusion cumple con poner a disposición del usuario para elegir entre una memoria RAM de 8 GB, 12 GB y 16 GB. Esto también se repite en cuanto al almacenamiento, ya que está disponible en los modelos 128 GB, 256 GB y 512 GB. La elección dependerá del uso que le des al teléfono, pero debes saber que mientras mejor RAM tenga, mejor rendimiento garantiza.

Cámara y batería, elementos fundamentales de gran calidad

Si lo que estás buscando es un celular que tenga como resultado las mejores fotografías entonces ten en cuenta que este Moto Edge 50 Fusion tiene una cámara dual que la principal es de 50 megapíxeles y la frontal es de 32 megapíxeles. En cuanto a la gran angular y macro es de 13 MP.

En tanto, su batería también demuestra estar de acuerdo al precio porque tiene una capacidad de 5000 mAh, lo que significa que ofrece una autonomía de mucho tiempo. A esto sumarle que admite una carga rápida de 68W para recargar la energía del dispositivo en poco tiempo.