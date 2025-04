¿Quieres leer mensajes de WhatsApp sin que nadie se entere? Activa el 'Modo Espía' en sencillos pasos

WhatsApp ha evolucionado tremendamente con el paso de los años desde que hizo su aparición en Internet y los desarrolladores han aplicado nuevas funciones adaptadas a las necesidades de los usuarios , las cuales son muchas y, en no pocas ocasiones, no las vemos reflejadas en el uso diario.

Sin embargo, existen personas a las cuales no les gusta que sus contactos se enteren que están conectados . Aunque no lo creas, existe una opción completamente legal para hacer esto sin salir de la creación de Meta .

Por ello, hoy te vamos a enseñar un nuevo truco que es conocido como el Modo Espía, que no es otra cosa que realizar un tipo de configuración para que tus contactos no se enteren que estás en línea y no vean cuando leíste uno de sus mensajes.