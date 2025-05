El iPhone más barato del mundo no tiene MagSafe, pero sí IA, video en 4k/60fps y bastante almacenamiento

Este 2025, Apple no ha lanzado el iPhone 17, pero sí hizo lo propio con el iPhone 16e, un terminal que divide a los fans de la compañía de la manzana, ya que tiene un procesador potente, Apple Intelligence y buena batería, pero sus sombras son una sola cámara trasera, no incluye MagSafe, no cuenta con muchos hercios en la pantalla.

iPhone 16e: pantalla y procesador

Con un peso de 167 gramos, el iPhone 16e trae una pantalla OLED de 6,1 pulgadas Super Retina XDR con resolución 2,532 x 1,170 píxeles, densidad de 460 píxeles por pulgadas, 60Hz de tasa de refresco y 1,200 nits que, no está mal, pero en su mismo rango de precio hay muchos Android gama media que tiene 4,000 nits.

En rendimiento es uno de los mejores apartados, ya que tiene el procesador Apple A18 Bionic, un peldaño detrás de sus hermanos mayores, el A18 y A18 Pro, pero van super bien, por ejemplo para jugar por horas.

Asimismo, en el almacenamiento, nos trae un RAM de 8GB, a la vez de memoria interna en tres versiones de 128GB, 256GB y 512GB.

iPhone 16e: batería y sistema operativo

La batería lo hace bien para su pequeño tamaño, ya que cuenta con potencia de 3,961mAh, pero que no cuenta con cargadores MagSafe, que para los que están acostumbrados a utilizarlos esto podría significar un gran punto en contra.

El sistema operativo del iPhone 16e es iOS 18, el cual incluye Apple Intelligence, que es la inteligencia artificial de la compañía estadounidense, así como 5 años de actualizaciones para sistema operativo, como para parches de seguridad.

iPhone 16e: foto y video

Este apartado es uno de lo que más ha dividido a la crítica, ya que el iPhone 16e cuenta con tan solo una cámara de 48 megapíxeles en la parte trasera y un frontal de 12 megapíxeles True Depth que, lamentablemente, está lejos de estar al mismo nivel que sus hermanos mayores, inclusive, de generaciones pasadas.

El video, por su parte graba en 4K a 60fps dándonos resultados óptimos, pero sin brillar con el otros dispositivos de la compañía donde es casi imbatible.