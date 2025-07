Salió hace 4 años, pero envejeció muy bien en 2025: este Samsung PLUS tiene Android 15, mucha memoria y triple cámara

Año a año, Samsung renueva su familia de gama alta, pero pese a esto, los celulares de generaciones pasadas se mantienen vigentes gracias a sus prestaciones sumamente poderosas. Ese es el caso del Samsung S21 Plus, un terminal que mantiene increíbles specs este 2025.

Características del Samsung S21 Plus en 2025

El Samsung S21 Plus cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X con resolución FullHD+ de 1,080 x 2,400 píxeles junto con HDR10+ y 394 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), a la vez de tasa de refresco de 120 hercios para tener mucha fluidez, 1,300 nits de brillo máximo, así como protección Corning Gorilla Glass Victus que lo hace anticaídas.

Por otro lado, el procesador es el Exynos 2100, a la vez de 8GB de RAM, junto con memoria interna de 128GB así como 256GB, por lo que el almacenamiento, como un rendimiento sin lags está garantizado.

Asimismo, el Samsung S21 Plus viene con batería de 4,800mAh que no está mal este 2025, a la vez de estar acompañado con carga rápida de 25W, así como carga inalámbrica de 15W. No podemos pedir mucho, ya que en 2021 este apartado recién experimentaba un auge tecnológico.

La fotografía, pese a no contar tantos megapíxeles como en nuestros días, nos sigue dando grandes resultados gracias a su personalización. Por ello, este celular viene con triple cámara trasera con 12 megapíxeles de lente principal, ultra gran angular de 12 megapíxeles, teleobjetivo de 64 megapíxeles.

En 2021, el Samsung S21 Plus ya contaba con una notable grabación máxima en los 8K a 24fps, así como en 4K a 60fps, pero los mejores resultados los obtendremos en esta última.

Si vamos al sistema operativo, este terminal fue lanzado al mercado con el OneUI 3.1 basado en Android 11, además de contar con una política de actualizaciones de cuatro años para software como para parches de seguridad.

Eso sí, como parte de las actualizaciones, el Samsung S21 Plus ha recibido Galaxy AI, la inteligencia artificial de Samsung, la que es considerada por los expertos como la mejor del momento.

Precio del Samsung S21 Plus en 2025

Por ello, si te lo quieres comprar este 2025, en México lo venden desde los 4,999 pesos; en Perú desde los 859 soles; en Colombia desde los 1,163.900 pesos; en España desde los 359 euros (Amazon),