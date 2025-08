Samsung S25 FE | Fecha de lanzamiento, características y precio del gama alta económico surcoreano

El Galaxy S24 FE es considerado por muchos como el mejor Fan Edition, por lo que al conocerse que queda poco para el lanzamiento del Samsung S25 FE se espera mucho de este terminal y, gracias a las filtraciones, conocemos diversa data relacionada como sus colores, precios tentativos, fecha de lanzamiento, así como las que serán sus prestaciones más importantes.

¿Cuándo sale el Samsung S25 FE?

De acuerdo a las informaciones más recientes, se prevé que el Samsung S25 FE podría ver la luz en algún momento de septiembre de 2025, específicamente en la IFA de Berlín, Alemania, evento que la marca surcoreana ya utilizó en el pasado, por ejemplo, para estrenar los Galaxy Note hace 10 años.

Posibles características del Samsung S25 FE

De acuerdo a diversas filtraciones, todo indica que este terminal vendrá con pantalla plana, bordes curvos, chasis de aluminio y cristal, a la vez de protección Corning Gorilla Glass Victus, así como certificación IP68 resistente al agua.

Respecto a la pantalla, mantendrá un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución FullHD+, con 120 hercios de tasa de refresco y un brillo máximo de 2,000 nits.

En el rendimiento, el Samsung S25 FE incorporaría el chip Exynos 2400. En cuanto al RAM, se cree que integraría 12GB, así como almacenamiento interno hasta los 256GB. Por su parte, la batería no presentaría cambios, manteniendo los 4,700mAh, pero con una carga rápida de 45W, pero incluyendo carga inalámbrica Qi2.

En cuanto a la cámara, los sensores tendrán aros de aluminio con teleobjetivo de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, teleobjetivo 3X de 10 megapíxeles y 10 megapíxeles en la frontal.

Como vemos, por lo que se ha filtrado, no habría una revolución en este apartado, entre otras cosas y, de acuerdo a Andro4All, este lanzamiento respondería a potenciar ventas, dado que la familia S25 no está rindiendo económicamente hablando.

¿Cuál será el precio del Samsung S25 FE?

No hay a la fecha una cifra concreta sobre el costo del Samsung S25 FE; sin embargo, filtradores y portales especializados, señalan que no debería superar los US$ 649 dólares.