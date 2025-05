¿Se confirmó que el martes 6 de mayo es día no laborable en todo el país? Esto se sabe

Este lunes 5 de mayo fue día no laborable en la provincia de Huancané, distrito ubicado en la región Puno. Ante ello, en las redes sociales, muchos se preguntan si Dina Boluarte decretó la misma medida para el martes 6. Si eres uno de ellos, entonces revisa las próximas líneas.

¿Es día no laborable el martes 6 de mayo?

Según la página web del Estado peruano, el martes 6 de mayo no es día no laborable, esto quiere decir que las personas que laboren en entidades públicas deberán realizar sus actividades con total normalidad. Recordemos que, de acuerdo a la Resolución Ejecutiva Regional N.° 104-2025 solo el lunes 5 fue no laborable.

¿Se suspendieron las clases escolares el martes 6 de mayo?

El Ministerio de Educación (Minedu) no ha indicado que las clases escolares el martes 6 de mayo se han suspendido. Por ende, los escolares matriculados en colegios estatales deberán asistir a sus centros de estudios con total normalidad.

Escolares deberán asistir a clases con total normalidad. (Foto: Difusión)

¿Qué son los días no laborables?

Los días no laborables en el país, son fechas que deben ser recuperables por los trabajadores de entidades públicas, esto quiere decir que el colaborador y el empleador deben de llegar a un acuerdo para pactar qué día 'pagará' el día que tuvo un descanso adicional.

Feriados y días no laborables del 2025

A continuación, te diremos días no laborables y feriados que restan del 2025, para que así puedas armar tus planes con anticipación.