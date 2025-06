¿Este 24 de junio será feriado a nivel nacional para el sector público y privado? Esto indica El Peruano

El calendario 2025 marcó 16 feriados nacionales, en favor de los trabajadores públicos y privados; sin embargo, muchos ciudadanos desconocen la fecha exacta en la que caen estos días libres en Perú. Es por ello, que te respondemos si el próximo 24 de junio podrás descansar, de acuerdo a la legislación.

¿El 24 de junio será feriado en Perú?

El 24 de junio se celebra el Día del Campesino, la Fiesta de San Juan y el Inti Raymi en Perú. Ante la interrogante presentada, es importante precisar que hasta el momento se descarta que se declare feriado a nivel nacional o día no laborable, pero existen regiones en la que sí se descansarán, según lo mencionado en El Peruano.

Debido a la celebración del Inti Raymi o Fiesta del Sol, en Cusco, el 24 de junio será feriado regional, conforme el decreto ley 21860. Asimismo, en Loreto, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, es día no laborable con la finalidad de que toda la población participe de la Fiesta de San Juan.

Cada 24 de junio se celebra el Día del Campesino en reconocimiento al trabajo de peruanos en el campo.

Cabe recordar, que anteriormente, el Gobierno peruano estableció el 24 de junio como día no laborable, pero únicamente para el sector estatal. Esta acción fue en el 2022, que mediante el Decreto Supremo N° 033-2022-PCM, se generó un fin de semana largo para fomentar el turismo al interior del país.

Es importante precisar, que existen diferencias entre un feriado y día no laborable. En el primer caso, corresponde a un descanso remunerado que se aplica para todos los trabajadores, tanto del sector público como privado. Además, si se trabaja, se recibe una remuneración doble, según corresponda.

Por el contrario, el día no laborable sí es compensable y beneficia a los servidores del sector público, quienes deberán devolver las horas no trabajadas. Asimismo, no se considera remuneración extra y en el ámbito privado, su aplicación es opcional, ya que el empleador decide si se trabaja o no.