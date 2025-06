Feriado del 24 de junio: listado completo de regiones que descansarán en esta fecha en el Perú

El 24 de junio es considerado ahora como un feriado para muchos ciudadanos del territorio peruano, quienes tienen la celebración del día por motivo de algunas fechas cívicas que son clave en sus respectivas regiones, por lo cual no deberán cumplir con sus labores habituales, según decreto.

Este próximo martes será una emblemático en el Perú, pues llega el festejo de tres eventos importantes del calendario jubilar. Se trata del Día del Campesino, la Fiesta de San Juan y el Inti Raymi. Frente a esta situación, es necesario tener en cuenta en qué regiones aplica.

La fecha se une actualmente a los únicos feriados oficiales contemplados de este mes. El primero fue el pasado 7 de junio, por el Día de la Bandera y la conmemoración de la Batalla de Arica, y el que sigue es el 29 de Junio por ser el Día de San Pedro y San Pablo, una festividad religiosa especial en el Perú.

Feriado este 24 de junio en regiones / FOTO: Facebook

¿En qué regiones se considera feriado este 24 de junio?

Cusco está de fiesta por el Inti Raymi o Fiesta del Sol, así que es por ello que se ha determinado el 24 de junio como feriado, de acuerdo a lo explicado en el decreto ley 21860 que declaró oficialmente día feriado no laborable en todo el departamento.

Por otro lado, en los departamentos de Loreto, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, la fecha es declarada como día no laborable, logrando que toda la población sea incluida en las organizaciones por la Fiesta de San Juan en la Amazonía del país.

¿El 24 de junio es feriado por el Día del Campesino?

La efeméride tiene un alcance nacional y gran trascendencia de la actividad agropecuaria en la economía, la cultura y la sociedad peruana. No obstante, este 24 de junio no ha sido declarado feriado ni día no laborable.