Últimas noticias de retiro AFP 2025: ¿El nuevo presidente de la Comisión de Economía se opone al desembolso?
Este último 7 de agosto se dio a conocer quién es el presidente de la Comisión de Economía, quien tendrá en sus manos el proyecto de ley de retiro AFP en 2025.
El primer gran paso para concretar un nuevo retiro extraordinario AFP en 2025 ya se dio, y es que este último jueves 7 de agosto, el Congreso de la República estableció a los miembros de la nueva Comisión de Economía, que se encargará de colocar el tema del desembolso de las Administradoras de Fondos de Pensiones en la agenda parlamentaria para su posible debate en el Pleno.
El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para el Período Anual de Sesiones 2025 - 2026 es Víctor Flores Ruíz, de la bancada Fuerza Popular. ¿Quieres saber qué opinión dio el congresista respecto al retiro AFP? Conoce cuáles fueron sus declaraciones y si la propuesta legislativa se aleja de una probable nueva aprobación.Víctor Flores es el nuevo presidente de la Comisión de Economía que evaluaría el retiro AFP.
¿El presidente de la Comisión de Economía en contra del retiro AFP?
Diversos parlamentarios presentaron proyectos de ley que proponen un nuevo retiro de los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), por lo que este panorama genera mucho debate en el país. Si bien especialistas del tema compartieron su negativa respecto al desembolso, miles de los aportantes desean acceder a su dinero en medio de la actual situación del país.
En este marco, es importante responder la interrogante sobre Víctor Flores, quien ya ha manifestado su oposición a un nuevo retiro para los afiliados de la AFP. Cabe destacar que si bien, el parlamentario votó a favor del séptimo desembolso en 2024, en este año declaró estar en contra.
"Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro, ¿por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, quiere decir que eso no va a participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado.", indicó para Canal N en abril de 2025.
Este antecedente se debe tener en cuenta, puesto que Víctor Flores liderará la nueva Comisión de Economía, que se encargará de evaluar los proyectos de ley que aprobarían un nuevo retiro AFP y luego los llevarán a debate en el Pleno para su posible aprobación del Ejecutivo. Queda esperar que el presidente realiza una nueva declaración que otorgue un panorama más claro de su postura en la actualidad.
