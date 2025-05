Día de la Madre en Perú: Si soy mamá, ¿puedo solicitar descanso en mi trabajo este domingo 11 de mayo?

El Día de la Madre en Perú se celebrará el domingo 11 de mayo del 2025, por lo que las familias empiezan a organizar sus planes para pasar un momento ameno en esta fecha especial. Sin embargo, cientos de trabajadoras peruanas deberán cumplir sus jornadas laborales y muchas de ellas quieren saber si pueden solicitar el día libre u otra opción que les permita disfrutar de esta festividad.

Es importante precisar que el Día de la Madre no está reconocido como feriado nacional ni como día no laborable según la legislación peruana. Por lo tanto, no existe un derecho legal automático que permita a las madres trabajadoras solicitar descanso ese día, pero hay empresas que otorgan día libre a las mamás de su planilla.

El Día de la Madre no está reconocido como feriado ni como día no laborable en Perú.

Eso quiere decir que si las trabajadoras que son mamás laboran en esta fecha de carácter conmemorativa, no recibirán pagos adicionales o descansos compensatorios, como si sucede en el caso de los feriados a nivel nacional, establecidos bajo el Decreto Legislativo Nº 713.

¿Puedo solicitar descanso por el Día de la Madre en Perú?

Si bien no existe ninguna disposición normativa que otorgue día libre por el Día de la Madre, existen diversas opciones laborales que permitirían descansar en esta fecha, pero previo acuerdo con el empleador. Puede ser mediante política interna, convenio colectivo o decisión directa de la empresa, conoce cuáles son:

Vacaciones fraccionadas: Si cuentas con días de vacaciones disponibles, puedes solicitar el uso de un día para descansar el 11 de mayo.

Licencia con goce de haber: Algunas empresas ofrecen licencias remuneradas por motivos personales o familiares. Consulta si esta opción está disponible en tu lugar de trabajo.

Licencia sin goce de haber: Si no tienes días de vacaciones disponibles, podrías solicitar un día de licencia no remunerada.

Permuta o cambio de turno: Si tu trabajo lo permite, podrías coordinar con un compañero para intercambiar turnos.

Es importante destacar que ninguna de estas opciones es obligatoria para el empleador, ya que si bien el Día de la Madre es una fecha significativa, no está contemplada como feriado o día no laborable en el Perú. Te recomendamos comunicarte con anticipación y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.