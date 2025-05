¿El Día de la Madre será día no laborable en Perú? Conoce si podrás descansar este 11 de mayo

El Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo, que en este 2025, corresponde al 11 de mayo. Este evento representa una importante festividad en el calendario nacional, por lo que las familias suelen reunirse para compartir momentos especiales. Además, hay ciertos trabajadores que quieren saber si el Gobierno peruano otorgó día no laborable en esta fecha.

Como se sabe, el Ejecutivo ha establecido diversos días no laborables durante los primeros meses del presente año, como el viernes 2 de mayo, que se unió al feriado a nivel nacional por el Día del Trabajador. Es así, que ante la coyuntura, los empleados buscan conocer si descansarán este domingo 11, según la normativa, pero es importante saber que el Día de la Madre no es considerado un feriado oficial.

¿El Día de la Madre será día no laborable en Perú?

La respuesta es no. Pese a la importancia de esta festividad, no ha sido oficializada como día no laborable y tampoco está incluida en el calendario oficial de feriados nacionales, establecido por el Gobierno peruano. Esto significa que las actividades laborales y comerciales se desarrollan con normalidad, sin que exista una obligación legal para otorgar descanso o pago adicional a los trabajadores que laboren en esa fecha.

Sin embargo, algunas empresas, por iniciativa propia, pueden ofrecer facilidades a sus trabajadoras que son madres, como permisos especiales o licencias, pero estas medidas no son obligatorias ni están reguladas por ley. Por lo que te recomendamos que realices la consulta previa con tu empleador.

Por otro lado, existen algunas vías para que logres descansar este domingo 11 de mayo y disfrutes del Día de la Madre libre de responsabilidades laborales o exigencias dentro de tu jornada de trabajo. Por ejemplo, puedes solicitar vacaciones fraccionadas, licencia con goce de haber, licencia sin goce de haber o cambio de turno.

¿Qué es día no laborable en Perú?

Un día no laborable corresponde a una fecha decretada por el Gobierno en la que los trabajadores del sector público (y opcionalmente del sector privado) no están obligados a laborar, con la finalidad de fomentar el turismo interno, el descanso o la unión familiar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un plazo de 10 días se debe compensar las horas no trabajadas y que no existe pago extra.