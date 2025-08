¿Estás registrado en EsSalud o SIS? Verifica el estado de tu afiliación y accede a los beneficios económicos

Tener claridad sobre tu afiliación a EsSalud o al SIS no es solo una cuestión de trámites: es un derecho que garantiza el acceso a servicios de salud básicos y también a beneficios económicos en momentos sensibles, como el nacimiento o la pérdida de un familiar. Muchas personas descubren que no están correctamente registrados o que no reúnen los requisitos para acceder a subsidios que ya deberían estar disponibles para ellos. A continuación, te indicaremos los detalles.

En el Perú existen dos grandes instituciones que dan cobertura a la mayoría de la población: EsSalud, el seguro social obligatorio vinculado al empleo formal (incluye trabajadores dependientes, independientes formales y derechohabientes), que brinda atención en clínicas y hospitales del Seguro Social, además de subsidios por maternidad y lactancia.

EsSalud y el SIS ofrecen diversos subsidios para la población / FOTO: Difusión

Por otro lado, está el SIS (Seguro Integral de Salud), seguro público que atiende a personas sin otro tipo de cobertura formal, en varias categorías (Gratuito, Para Todos, Independiente), y ofrece servicios de salud en establecimientos del Minsa y Gobiernos Regionales. Además incluye beneficios como la Prestación Económica de Sepelio para cubrir gastos funerarios de afiliados activos.

En las siguientes líneas podrás encontrar los datos sobre cómo verificar el estado de tu seguro (EsSalud y SIS) y conocer los principales subsidios actualmente disponibles.

¿Cómo verificar si estás afiliado a EsSalud y tienes tu seguro activo?

Ingresa a la página oficial de EsSalud: busca el apartado "¿Dónde me atiendo?" (o accede a la herramienta virtual "Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado – VIVA") Introduce tu DNI o nombres completos (y acepta la política de datos). Luego haz clic en Consultar. El sistema mostrará si estás afectado como asegurado activo o derechohabiente, el tipo de seguro (Regular, Complementario, etc.) y el centro asistencial asignado. Si figura como inactivo, incompleto o con datos incorrectos, podría ser porque tu empleador no te declaró, hubo errores tipográficos o falta de aportes. Puedes llamar al 411‑8000 opción 3 (en Lima) o al 0801‑10010 (en provincia) para resolver dudas o actualizar tu estado.

¿Cómo consultar tu afiliación al SIS desde el Estado?

Entra a www.gob.pe/sis, opción "Consulta del Asegurado" Selecciona el tipo de búsqueda (por DNI o por datos personales), ingresa los datos solicitados y el código captcha. El sistema te informará si tu afiliación está activa, suspendida, cancelada o en trámite, y en qué plan estás (SIS Gratuito, Para Todos, Independiente, Emprendedor o Microempresa). Si no estás afiliado y no tienes otro seguro, podrías ser elegible para inscribirte en el Plan Gratuito o el que corresponda, según tu situación económica y laboral.

Subsidios económicos de EsSalud y SIS vigentes en 2025

Subsidio por lactancia (EsSalud)

¿Qué es? Un pago único de S/ 820 por cada lactante nacido vivo, dirigido a madres resignadas a derecho, dependientes o independientes formales. Requisitos clave: Haber aportado 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses previos al nacimiento. Estar acreditado como asegurado y con vínculo laboral activo al momento del parto. El bebé debe estar inscrito ante Reniec como derechohabiente del asegurado.

Modalidad "Cero Trámites": si el Certificado de Nacido Vivo fue registrado en línea en hospitales de EsSalud, Minsa, clínicas o FF.AA., el sistema procesa el pago automáticamente en menos de 72 horas. Puedes consultar con tu DNI y captcha a través del enlace Smart Lactancia.

Trámite presencial: si no se aplica el sistema automático, completa el Formulario 1040, preséntalo en una OSPE con tu DNI y cobran el bono en Banco BBVA o de la Nación.

Plazo: hasta 98 días más 6 meses luego del nacimiento, con 30 días adicionales en caso de parto múltiple.

Subsidio por maternidad (EsSalud)

¿Qué es? Pago para compensar el tiempo no laboral durante el descanso por maternidad (98 días) , calculado según el promedio de remuneraciones de los últimos 12 meses.

Pago para compensar el tiempo no laboral durante el , calculado según el promedio de remuneraciones de los últimos 12 meses. Montos: depende del salario promedio; el primer pago se hace después de 49 días y el resto al finalizar el periodo de descanso o en casos especiales hasta 128 días (parto múltiple o infancia con discapacidad).

depende del salario promedio; el primer pago se hace después de 49 días y el resto al finalizar el periodo de descanso o en casos especiales hasta 128 días (parto múltiple o infancia con discapacidad). Requisitos:

Aportar 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos en los últimos 6 meses.

en los últimos 6 meses. Tener vínculo laboral activo al inicio y durante el periodo.

Haber trabajado en el mes de la concepción.

Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) emitido por EsSalud.

Quién tramita:

Aseguradas dependientes (empleadas del sector público o privado): lo hace el empleador y luego solicita reembolso a EsSalud.

Las trabajadoras independientes o con régimen especial deben tramitarlo directamente en EsSalud usando el Formulario 1010 (o 1040 según fuente)

Plazo: seis meses contados desde el término del descanso médico.

Subsidio por Incapacidad Temporal (EsSalud)

Para trabajadores asegurados que no pueden laborar debido a una enfermedad o accidente (no laboral).

El empleador sigue pagando remuneración los primeros 20 días , y luego EsSalud asume el pago del subsidio desde el día 21 hasta un máximo de 11 meses y 10 días sin trabajar.

, y luego EsSalud asume el pago del subsidio desde el día 21 hasta un máximo de sin trabajar. Requisitos similares: 3 aportes consecutivos o 4 no consecutivos en los 6 meses previos; vínculo activo en inicio y durante el subsidio; CITT o certificado médico habilitado.

Plazo para tramitar: 6 meses desde el fin de la incapacidad

Prestación por Sepelio (deceso del asegurado titular)

Si un asegurado regular o pensionista fallece (y no pertenece al SCTR), sus familiares directos pueden solicitar una prestación económica de sepelio que cubre hasta S/ 2 070 por gastos como ataúd, carroza, cremación, transporte, etc.

que cubre hasta por gastos como ataúd, carroza, cremación, transporte, etc. Requisitos: aportes del asegurado fallecido (3 consecutivos o 4 no consecutivos en los 6 meses anteriores al deceso), vínculo laboral o condición de pensionista vigente; familiar directo debe presentar Formulario 1040 , DNI, acta de defunción y comprobantes de gastos emitidos a su nombre y con sello "para uso exclusivo de EsSalud".

, DNI, acta de defunción y comprobantes de gastos emitidos a su nombre y con sello "para uso exclusivo de EsSalud". Plazo: hasta 6 meses desde la fecha del fallecimiento para presentar la solicitud y recibir el reembolso.

Prestación Económica de Sepelio – PES (SIS)