WWE: Shinsuke Nakamura tendrá su debut especial en Backlash [VIDEO]

El luchador nipón Shinsuke Nakamura peleará contra Dolph Ziggler en WWE Backlash el domingo 21 de mayo.

Shinsuke Nakamura, luchador japonés que brilló en NXT y NJPW, por fin tendrá su debut soñado en un evento especial de la WWE. La compañía de Vince McMahon ha hecho oficial su lucha contra Dolph Ziggler para el próximo Backlash que se llevará a cabo en el Allstate Arena de Chicago, Illinois, el domingo 21 de mayo.

Tras confirmarse en el roster de SmackDown Live, Shinsuke Nakamura ha protagonizado su primer en la marca de la WWE ante el siempre controvertido Dolph Ziggler. Ambos están desarrollando gran espectáculo tanto en el micrófono y, sobre todo, por sus habilidades en combate.

La pelea entre Shinsuke Nakamura y Dolph Ziggler fue confirmada por el staff de comentaristas que realizaron la cobertura del último Payback. La WWE tiene muchos planes para explotar esta rivalidad para dar comienza al gran luchador que brillara en la NJPW, lugar donde es considerado como una leyenda.

Don't miss the #SDLive-exclusive PPV #WWEBacklash LIVE Sunday, May 21 at 8e/5p only on the award-winning @WWENetwork! pic.twitter.com/yE8eaD1pCY